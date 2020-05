A direção do Hospital de Clinicas Raimundo Chaar localizado em Brasiléia, após vídeos divulgados nas redes sociais de um profissional que estaria denunciando a falta de equipamentos e médicos. Veja nota abaixo.

NOTA PÚBLICA

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) por meio do Hospital das Clínicas Raimundo Chaar, de Brasileia, informa que está ciente das questões relacionadas a melhorias de trabalho na unidade, e que vem realizando esforços para sanar cada uma delas, num momento em que o Brasil vive a dura realidade da pandemia de Covid-19.

Ressalta também que não é verdade que faltam equipamentos de proteção individual para os seus profissionais médicos, de enfermagem e de técnicos.

Com relação ao corpo médico, comunica que a ausência de dois profissionais na última quarta-feira 6, foi em razão de uma médica apresentar doença crônica e outro, atestado. No entanto, as faltas foram compensadas por outros cinco médicos, sendo dois deles de plantão e outros três que se ofereceram gratuitamente para ajudar os dois primeiros. Além disso, na parte da noite, foi feita a antecipação da escala de um sexto médico para a unidade.

A direção do hospital enfatiza que vem tomando as providências necessárias para solucionar, o mais rápido possível, a demanda por profissionais de saúde, inclusive com o apoio de autoridades do Ministério Público do Estado do Acre, do Conselho Regional de Medicina, da Prefeitura de Brasileia e da própria Sesacre.

Por fim, pontua que os dois pacientes que necessitaram de atendimento na sala ‘Sintomáticos respiratórios/Covid’ foram efetivamente atendidos pela médica, que estava escalada, justamente, para prestar este tipo de atendimento especializado.

Brasileia, AC, 9 de maio de 2020.

Hospital das Clínicas Raimundo Chaar

Secretaria de Estado de Saúde do Acre – Sesacre

