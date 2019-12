13º do Bolsa Família injeta R$ 47,6 milhões na economia do Acre nesta terça (10)

Assessoria

O décimo terceiro de beneficiários do Bolsa Família será pago nesta terça-feira, 10/12, segundo o Ministério da Cidadania.

Com o pagamento extra, o valor da folha chega a mais cinco bilhões, o maior repasse já realizado na história do Bolsa Família. O pagamento vai até o dia 23/12 e o calendário segue o cronograma regular, conforme o número do NIS do beneficiário.

O pagamento do 13º foi garantido pela Medida Provisória 898, publicada no dia 15 de outubro deste ano. No ano, o Bolsa Família fechou o orçamento em R$ 33,6 bilhões, cerca de 10% a mais do que em 2018.

“Essa é uma determinação do presidente Jair Bolsonaro, que fez questão de ampliar esse recurso. É uma maneira de reforçar o Natal das famílias mais pobres do Brasil”, reforçou o ministro da Cidadania, Osmar Terra.

Como previsto, R$ 47.689.238,00 serão injetados na economia do Acre com o seguro destinado a 86.987 famílias em todo os 22 municípios.

O repasse do benefício extra acompanha o pagamento de dezembro – o que significa, neste mês, pagamento do benefício em dobro.

No total, mais de R$ 5 bilhões serão pagos a 13.170.607 famílias em todo o Brasil.

Este é o maior repasse já realizado na história do Bolsa Família, e reforça o compromisso do governo federal em combater as desigualdades sociais do País, aumentando o poder de compra das famílias mais pobres.

O benefício médio, acumulando o valor extra, será de R$ 383,54 por beneficiário.

