Dia Mundial do Alcoolismo busca conscientizar a sociedade sobre números alarmantes da doença

Entidades alertam sobre excesso do consumo de álcool e outras drogas, principalmente durante uma data festiva, como o Carnaval

No próximo dia 18 de fevereiro, sábado de carnaval, é celebrado o Dia do Combate ao Alcoolismo. Portanto, importante alerta faz a ABTox aos foliões ou àqueles que vão aproveitar o feriadão para pegar a estrada: o uso de álcool ou qualquer outra substância psicoativa altera seus sentidos e reações têm se tornado um problema muito sério de saúde pública.

De acordo com Fernando Pedrosa, co-fundador da ONG TRANSITOAMIGO, Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito, a situação é alarmante. “Bebidas alcoólicas sempre estão presentes nas celebrações, sendo consideradas uma importante forma de socialização, indo muito além de festas, como o Carnaval, onde o exagero já é conhecido e exaltado. Mas, atualmente, vemos um aumento rotineiro do consumo exagerado do álcool, aliado ao uso de drogas indiscriminadamente, com grandes chances de se desenvolver a dependência química. E, por isso mesmo, durante o Carnaval, devemos estar atentos para os prejuízos causados pelo uso irresponsável do álcool e de outras substâncias psicoativas”, afirma.

Os números comprovam que o alcoolismo tem se tornado uma preocupação em todo o mundo. Segundo um estudo realizado pela Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), cerca de 85 mil mortes a cada ano são 100% atribuídas ao consumo de álcool nas Américas. O levantamento realizado no período de 2013 a 2015, e divulgado em abril de 2021, apontou também que o consumo per capita é 25% superior à média global.

No Brasil, dirigir sob os efeitos de substâncias que afetam o Sistema Nervoso Central, aí incluídas as bebidas alcoólicas, é proibido por lei referendada pelo STF. A tolerância para o consumo de álcool por quem dirige nas ruas e estradas do país é zero. Além disso, caso o condutor se recuse ao teste do bafômetro será penalizado da mesma forma, com multa e terá a carteira de habilitação suspensa.

Portanto, é urgente e necessário que a sociedade se conscientize sobre a importância do comportamento responsável no carnaval e no trânsito. Principalmente os motoristas das categorias profissionais dos quais se exige o exame toxicológico de larga janela de detecção para a sua própria segurança e dos que estão em seu trajeto.

“O exame toxicológico é um dos principais meios de redução de ocorrências trágicas nas vias de circulação e preservação da vida. Sem contar que a periodicidade do exame contribui para não confundir o usuário eventual com o consumidor regular. O condutor que faz uso frequente de substâncias psicoativas está inabilitado para dirigir porque os índices de drogas presentes no seu organismo afetam a sua capacidade de tomar decisões seguras ao volante. O mesmo ocorre em caso de abstinência”, observa Renato Borges Dias, presidente da Associação Brasileira de Toxicologia (ABTox), completando: “ a droga é a maior inimiga de uma sociedade saudável”.

Sobre o exame toxicológico de larga janela de detecção

O exame toxicológico de larga janela de detecção identifica a presença de substâncias psicoativas que se depositam nos fios de cabelo ou pelos por um período mínimo de 90 dias até seis meses, permitindo a avaliação de hábitos de consumo dessas substâncias pelo doador.

Sobre a ABTox

A Associação Brasileira de Toxicologia (ABTox) surgiu em prol do uso da tecnologia e conscientização para salvar vidas no trânsito e atua em conjunto com órgãos públicos e privados. A ABTox é formada pelos quatro principais laboratórios nacionais de Exame Toxicológico de Larga Janela Detecção credenciados pelo Denatran: CAEPTOX, DB Toxicológico, LABET, Toxicologia Pardini.

