O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) informa à população que o calendário de leilões de veículos 2021 encontra-se suspenso devido ao decreto governamental nº 7.849, que atribui a classificação do nível de emergência em bandeira vermelha para todo o estado.

Anteriormente, o órgão havia publicado um cronograma anunciando a realização de 15 leilões em 11 cidades acreanas. Para seguir os protocolos sanitários e evitar a proliferação da Covid-19, os leilões seriam realizados de forma online.

Apesar da adoção de certames online, os servidores do órgão precisam preparar a documentação e avaliação dos veículos presencialmente para a realização do evento. Com a nova classificação em bandeira vermelha, não está sendo possível realizar essas etapas que antecedem o evento.

Os procedimentos para quem arremata um veículo também demandam atendimento presencial, o que contribui para inviabilizar todo o processo.

“Um calendário com novas datas deve ser anunciado assim que a classificação de risco mudar para um nível que permita funcionamento dos serviços não essenciais”, explica o chefe da Divisão de Leilão, Carlos Araújo.

