O Prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes tem visitado várias comunidades rurais a fim de ouvir as reinvindicações dos mesmo e conhecer de perto a realidade de cada comunidade. Neste final de semana o prefeito visitou a comunidade da Terra Alta.

Mesmo debaixo de muita chuva o prefeito foi verificar a situação em que se encontra os ramais nesse período de chuvas. “Mesmo em tempos de pandemia tenho me esforçado ao máximo para visitar as comunidades rurais e ver de perto a situação em que vivem nossos pequenos produtores, neste final de semana visitei o ramal da Filipinas e Terra Alta e pude verificar os locais que tem urgência de intervenção por parte da prefeitura.”

Segundo o Secretário de Obras Chiquinho Frota a prefeitura está com uma frente de serviços de recuperação de pontos críticos no Ramal do km 15, e ainda nesta semana será iniciado o Ramal do km 12 e na sequência será feito paliativo no ramal do Porto Rico. Frota ressaltou ainda que mesmo com maquinário reduzido estão conseguindo atender as demandas emergenciais a fim de garantir tráfego nesse período de inverno.

