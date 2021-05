Detran firma convênio com a Polícia Militar e outros órgãos de trânsito

Representantes do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) e da Polícia Militar do Acre (PMAC) realizaram nesta quarta-feira, 19, no quartel do Comando Geral da PMAC, as assinaturas de convênios e termo de cooperação técnica entre órgãos de trânsito da capital e interior.

A renovação dos convênios e termo de cooperação técnica foram firmadas entre Detran, PMAC, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco, (RBTrans), Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Cruzeiro do Sul (Semtrans) e Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), com o objetivo de proporcionar maior eficiência e segurança para os usuários das vias.

Para o comandante da PMAC, coronel Paulo César Gomes, a continuidade do trabalho vai proporcionar à população do estado mais segurança. “Os convênios irão atender todo o Acre com ações de fiscalização e educação de trânsito. Todos os anos realizamos esta assinatura, o que representa a união e o trabalho em conjunto entre os órgãos de fiscalização”, ressaltou.

Segundo a presidente do Detran/AC, Taynara Martins, essa união entre as instituições públicas visa proporcionar um trânsito mais seguro.

“O trabalho de maneira cooperada entre os órgãos de trânsito e a Polícia Militar, que auxilia nas atividades ostensivas e operacionais de tráfego em nosso estado, é de preservar vidas. O resultado dessa parceria foi colocado à mostra no último relatório estatístico, onde o Acre apresentou redução superior a 20% no número total de acidentes em 2020”, afirmou.