Acidente grave envolvendo duas caçambas deixa motoristas feridos no Ramal do Polo em Brasileia

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira, 19, no ramal com acesso pelo quilômetro 3 da BR 317 (Estrada do Pacífico), conhecido como Ramal do Polo, no município de Brasileia.

Segundo foi apurado no local pelo jornalista Almir Andrade, uma caçamba da Prefeitura de Brasileia colidiu com outra quando trafegavam em sentidos contrários, ambas carregadas de barro.

No impacto, o motorista identificado como ‘Betinho’, que conduzia a caçamba azul de modelo particular, ficou preso nas ferragens e fraturou as duas pernas. Foi preciso homens do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros irem até o local para realizar a remoção da vítima.

Já o condutor da caçamba da Prefeitura, identificado apenas como ‘José’, foi arremessado para fora do veículo. No impacto e teve escoriações pelo corpo e passa bem.

Além da equipe do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), foi acionado para fazer o atendimento das vítimas. Felizmente, além dos ferimentos, fraturas e prejuízos materiais, ambos passam bem e estão sob cuidados médicos.

O caso está sendo avalizado pelas autoridades competentes.