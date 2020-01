Um dos presos que fugiram da unidade chegou a ser entrevistado por uma equipe da Rede Amazônica durante o encontro religioso. Ariclene Firmiano da Silva tinha reencontrado a mãe, que não via há dez anos, desde que foi condenado por latrocínio e roubo.

Em entrevista o secretário de Segurança Pública do Acre, Paulo César, falou sobre a polêmica da liberação do encontro religioso ter ocorrido no mesmo pavilhão da fuga em massa.

“As igrejas são grandes parceiras no processo de desconstrução da juventude que está enveredada no crime e nós não podemos penalizar a atuação de uma igreja nesse momento. Todas as vertentes que foram veiculadas na mídia estão sendo objeto do inquérito, que está sendo conduzido de forma responsável pelo delegado, a fim de definir as responsabilidades pela fuga”, afirmou o secretário.

Em nota, a Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen) criticou o fato de o Iapen ter autorizado a realização do evento.

“No mesmo pavilhão da fuga, o diretor presidente do Iapen autorizou a realização de um culto religioso na parte noturna do plantão, mesmo sabendo que a segurança estava fragilizada. Essa liberação é coisa que jamais aconteceu em outras gestões durante à noite. A direção da Asspen solicita providências necessárias da Secretaria de Segurança Pública”, disse a associação.

Fuga

Para escapar do presídio, os detentos fizeram um buraco na parede da cela e improvisaram cordas com lençóis. Os presos são da facção criminosa denominada Bonde dos 13, aliada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que atua em vários estados brasileiros.

Após a fuga, a Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF-AC) e militares do 4° BIS do Exército Brasileiro reforçaram as barreiras policiais nas rodovias federais na capital e do interior do Acre.