Desembargador Roberto Barros recebe deputado federal Alan Rick que anuncia emendas para o Poder Judiciário do Acre

O presidente, em exercício, do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Roberto Barros, recebeu nesta segunda-feira, 18, a visita do deputado federal Alan Rick. Na oportunidade, o deputado anunciou a destinação de R$ 600 mil em emendas para Poder Judiciário do Acre e se se comprometeu em alocar, ainda este ano, R$ 350 mil.

Ao recebê-lo, o desembargador enfatizou ser um momento de agradecimento e destacou que, com os recursos, será possível aprimorar os mecanismos para melhorar os serviços jurisdicionais. Ele apresentou a situação atual do tribunal e enfatizou que, com a adoção de novos hábitos por conta da pandemia, a demanda por determinados tipos de serviços aumentou.

O Judiciário tem mantido uma relação madura e respeitosa com o parlamento acreano. Na reunião, que ocorreu no Gabinete da Vice-Presidência, foram tratados sobre vários projetos de interesse do Poder Judiciário do Acre, além da aproximação entre Judiciário e sociedade defendida e ampliada pela atual gestão.

O deputado federal Alan Rick tem apoiado os projetos desenvolvidos pelo Poder Judiciário. Ele agradeceu pela receptividade, parabenizou o trabalho que está sendo feito pela atual gestão e destacou ser é um momento de fortalecer as relações institucionais.

Para o Projeto Cidadão, um dos principais programas de ações sociais do tribunal acreano que já possui quase 25 anos, o deputado tem em andamento emendas que chegam a R$ 200 mil. Há emendas em andamento também para o Projeto Salvando Vidas e para a atualização do parque computacional do Poder Judiciário acreano. A Casa da Justiça e da Cidadania, na Escola Campos Pereira, na Cidade do Povo, criada em 2019, também teve apoio do deputado.

O presidente do TJAC, em exercício, reiterou a disposição de manter diálogo permanente e o deputado federal elogiou os trabalhos executados pelo TJAC.