Durante sessão extraordinária, presidida pelo deputado Jenilson Leite (PSB), na tarde desta quarta, 18, os deputados estaduais recusaram por unanimidade (16 votos) o afastamento do presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (Progressistas) da presidência da Casa. Uma medida cautelar do Tribunal Regional Federal (TRF1) pedia que o parlamentar não só saísse da presidência por 90 dias assim como não mantivesse contato com os funcionários da Casa Legislativa Acreana. Na mesma votação as medidas cautelares contra os deputados Manoel Moaraes (PSB) e Antónia Sales (MDB) também foram rejeitadas.

O relator da matéria, deputado Pedro Longo (PV), que também é jurista, escreveu ao final do seu contra a medida do TRF1:

“Voto no sentido de sustar todas as medidas cautelares de afastamento do presidente Nicolau Júnior e dele não poder se comunicar com os funcionários da Aleac. Assim como às restrições aos deputados Manoel Moraes e Antonia Sales. Concluímos que está Casa Legislativa deva aprovar esse parecer. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação”

