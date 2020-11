Em comemoração ao Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, celebrado em 18 de novembro, a Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e toda rede de proteção da criança e do adolescente, ofereceu nesta quarta-feira, 18, um café da manhã aos profissionais para marcar a data. A solenidade foi realizada na sede do Conselho Tutelar, em Brasileia.

Estiveram presentes na homenagem, a secretária de assistência social Leda Santiago, psicóloga Meire Lins presidente do conselho de direito da criança e do adolescente, Dr. Caio Bruno Assessor Jurídico do Ministério Público, tenente Erivaldo, da Polícia Militar, Edinalda Rego do Instituto Sócio Educativo de Brasiléia, Verônica Rodrigues representando a Secretaria Educação, Gigliane coordenadora do CRAS, Jarlane coordenadora do CREAS, Cleuzenir coordenadora do Abrigo, representante da Polícia Civil Suzete Marciel e a Assistente Social Milena representando o CAPS.

“Este momento é um gesto de agradecimento da Prefeitura de Brasiléia aos conselheiros tutelares, que exercem um papel de extrema importância para o desenvolvimento pleno da nossa sociedade. São eles que fazem intermediação entre crianças em situação de vulnerabilidade e os órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos, que vão realizar o devido atendimento, requisitando serviços e aplicando medidas protetivas”_ – destacou Leda Santiago, secretária de assistência social de Brasiléia.

Atualmente o município e composto por cinco conselheiras, que atuam no recebimento de denúncias de maus tratos, violência sexual, trabalho infantil, entre outras violações de direito. Também são responsáveis pela fiscalização e aplicação das politicas públicas direcionadas à população infanto-juvenil. O Conselho Tutelar representa o olhar atento e protetivo de cada comunidade, atuando nos espaços de convivência das crianças e adolescentes em Brasiléia.

“Gostaria de parabenizar as conselheiras tutelares de Brasileia, profissionais que desempenham uma função essencial, uma área que trabalha em conjunto com toda a rede de proteção de crianças e adolescentes, nós do ministério público estamos a disposição ” – destacou Caio Bruno assessor Jurídico do (MP) unidade administrativa de Brasileia.

Comentários