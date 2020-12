Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), aprovaram a Lei Orçamentária Anual (LOA) que prevê orçamento de R$ 6,7 bilhões de receita para o ano de 2021.

No entanto, o PL de autoria do Poder Executivo que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado, detalha que as despesas serão maiores do que a receita. Para se ter uma ideia, as despesas somam mais de R$ 7 bilhões.

De acordo com o projeto, os poderes terão R$ 621 milhões de previsão orçamentária, desses, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) terá R$ 55 milhões, a Defensoria Pública R$ 31 milhões a Assembleia Legislativa terá R$ 154 milhões e ao Ministério Público terá um incremento de pouco mais de R$ 2 milhões em 2021.

A mudança em 2021, será na área de comunicação, conforme anunciado na manhã desta terça-feira (22) pelo governador Gladson Cameli, a mídia teve orçamento estimado em R$ 16 milhões.

Em relação a gastos com verba de mídia, o governo resolveu triplicar o que foi gasto em 2020, em 2021. Esse ano, foram gastos apenas R$ 4 milhões.

