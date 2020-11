O deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Leo de Brito que assumiu a vaga no início do mês após condenação de Manuel Marcos (Republicanos-AC), pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso do poder econômico e político, além de compra de votos, na campanha das eleições de 2018.

Leo de Brito está realizando uma visita aos prefeitos Bira Vasconcelos (Xapuri), Fernanda Hassem (Brasileia) e Jerry Correia (Assis Brasil) que compõe a sigla, eleitos no último pleito no dia 15 passado, fortalecendo alianças e apoio.

O deputado não esconde suas raízes no Partido e espera poder ajudar muito os municípios que elegeram e reelegeram gestores para o quadriênio a partir de 2021. O parlamentar falou um pouco de sua trajetória no Estado natal e ainda lamenta o que chama de golpe, quando a ex-presidente Dilma sofreu cassação do seu mandato.

Crítico ferrenho do governo Bolsonaro, não esconde em discordar do atual governo no Acre. “Quero fazer muito pelo Estado e vamos trabalhar para ajudar”, destacou.

Veja vídeo feito nos estúdios do jornal oaltoacre.com com transmissão ao vivo pelo Facebook.



