O deputado estadual Antônio Pedro (DEM), durante sessão on-line na Assembleia Legislativa do Acre, reforçou que devido ao cumprimento do isolamento social, – determinado pelo governo estadual em combate ao novo coronavírus -, os pequenos comerciantes estariam em situação delicada. De acordo com o democrata,

muitos deles não conseguem receber benefícios do governo federal e se deparam com enorme burocracia ao tentarem adquirir um empréstimo.

“O isolamento social se faz necessário, mas também precisamos pensar em como ajudar os pequenos comerciantes. Aqui em Xapuri tem vários casos desses trabalhadores que vivem apenas do que arrecadam em seus comércios e agora estão sem renda. Quando um deles chega ao banco em busca de um financiamento, se depara com uma burocracia tamanha que o impede de ter acesso aos créditos disponibilizados à categoria”, relatou.

O parlamentar pontua que o governo do Estado tem adotado medidas para amenizar os problemas financeiros devido ao isolamento, porém, frisa que ainda é preciso se fazer um pouco mais.

“O Presidente da República e o governo do Estado tem feito o possível para amenizar o impacto financeiro nos pequenos empresários devido a pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, há muito a ser feito ainda. É necessário manter o isolamento social até a situação estar controlada, mas até lá o que será da vida dessas pessoas? já tem gente passando fome. O que peço é que o governador possa estar buscando uma forma de amenizar essa burocracia quanto aos financiamentos. Já seria um grande passo para esses empreendedores”, falou.

