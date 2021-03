O deputado estadual Antônio Pedro (DEM) apresentou a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na terça-feira, 16, em sessão virtual, uma Indicação solicitando ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a recuperação da BR-317, sentido Rio Branco / Assis Brasil.

A parlamentar frisa que a grande quantidade de buracos na pista tem sido a responsável pelos diversos acidentes ocorridos ao longo da via. “Atualmente, a estrada encontra-se tomada por buracos e causando transtorno, colocando em risco a vida de muitos motoristas que fazem esse percurso. Importante que uma recuperação ou até mesmo a realização da Operação Tapa Buraco seja realizada antes que fique ainda mais crítico”, disse o democrata.

O deputado disse ainda que conversou com o superintendente do Dnit e que recebeu a garantia que a obra seria realizada. “Liguei para o superintendente e ele me disse que os recursos já estavam sendo viabilizados e que a obra seria realizada. Fiquei muito feliz com a notícia. Tendo em vista que a BR-317 é utilizada tanto por veículos de passeio quanto de carga se faz necessário que a estrada esteja em perfeito estado. Dessa forma é que iremos resguardar a vida de nossos motoristas”, finalizou.

