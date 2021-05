Deputado Antônio Pedro e presidente do IMAC, André Hassem visitam o Estrada da Variante.

O deputado estadual Antônio Pedro (DEM) visitou nesta quarta-feira, 12, juntamente com o presidente do Instituto de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Acre – IMAC, André Hassem, o ramal da Variante, no município de Xapuri. Na oportunidade, vistoriaram as condições das pontes existentes no local.

A revitalização do local tem sido uma das principais pautas debatidas pelo democrata. Atendendo a um pedido dele, o Deracre enviou na semana passada maquinário para a realização das obras no local.

“Solicitei ao Deracre o envio de maquinário para fazer o contorno e pontes no ramal da Variante. O diretor-presidente do órgão, Petrônio Antunes nos garantiu que as maquinas chegaram na terça-feira, 4. Essa é uma demanda antiga daquela comunidade. A visita de hoje também trouxe bons resultados. O presidente do IMAC, André Hassem garantiu que o órgão estará fazendo a doação das madeiras necessárias para a revitalização das pontes. Fico feliz que mais uma demanda nossa esteja sendo atendida pelo governo do Estado”, disse Antônio Pedro.

O democrata se reuniu com os representantes do Deracre no final de abril. Na oportunidade foi realizada uma visita ao ramal da variante, com a presença do diretor de operações do Deracre, Tony da Rocha. Após constatar a necessidade da obra o órgão comprometeu-se em enviar as máquinas.

“A presença do diretor de operações do Deracre, Tony da Rocha, naquela visita nos alegrou muito, pois, tivemos a certeza de que finalmente essa obra iria sair do papel. Visitamos o local, detalhamos as necessidades e ele deu a palavra de que o maquinário do Deracre seria enviado para dar início a obra. Cumpriu o que disse. Na terça da semana passada chegou”, disse o parlamentar.