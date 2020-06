O deputado estadual Antonio Pedro (DEM) comemorou a chegada do novo aparelho de Raio X no Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri. O democrata lembra que trata-se de uma demanda antiga do município e que, enquanto representante do povo, vinha fazendo a cobrança desde o governo anterior.

“Quero agradecer ao governador Gladson Cameli por direcionar um novo Raio X ao Hospital Epaminondas Jácome. Aquela unidade de saúde estava carente desse aparelho há muito tempo. Essa é uma demanda que já vem cobrada desde o governo anterior, mas que não recebeu a divida atenção da antiga gestão. O governador, durante a campanha, se comprometeu em ajudar a comunidade de Xapuri e cumpriu com sua palavra”, disse.

E acrescentou: “foram feitos diversos reparos no aparelho antigo, porém, tornou-se inutilizável. Os profissionais estavam trabalhando com Raio X portátil. Supria as demandas da unidade, mas não era o ideal, tendo em vista as limitações. O resultado de alguns exames acabavam comprometidos. Com a chegada desse novo aparelho, a comunidade de Xapuri, além de ter um resultado correto, não precisará mais ter deixar seu domicílio para realizar o exame”.

Lembrando do período de pandemia do novo coronavírus, o deputado também frisou que o novo aparelho de Raio X chegou no momento correto.

“É de fundamental importância que as unidades de saúde estejam equipadas para atender de forma correta e digna possíveis casos. Vivemos um momento delicado, portanto, temos que dar a devido atenção a detalhes importantes. A chegada desse aparelho será de grande valia”.

Por fim, o deputado destacou que a unidade de saúde aguarda a chegada de um respirador. “A próxima aquisição será um respirador. Um aparelho importante diante dos casos de Covid-19 no município. Ainda temos muito o que conquistar para o hospital, mas o importante é que estamos lutando por isso e que contamos com o apoio do governo do Estado”, finalizou.

Comentários