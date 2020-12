Por Eldson Júnior para oaltoacre

Desde da última segunda-feira, 28, o Departamento Estadual de Água e Saneamento (DEPASA), trabalha no conserto de uma curva de aço que danificou e prejudicou o abastecimento de água no município de Brasileia.

O fato ocorreu devido o aumento das águas do rio Acre onde fica a adutora e os equipamentos de coleta de água. Com o aumento do nível do manancial trouxe entulhos e balseiros que bateram e danificaram o equipamento.

A peça danificada foi retirada no mesmo dia e desde a chegada de uma equipe de Rio Branco, homens trabalham na manutenção e substituição para normalizar o abastecimento para a população.

Em entrevista ao jornal na tarde desta quarta-feira, 30, o Gerente do Depasa em Brasileia, Erisson Cameli, afirmou que “estamos aqui desde o dia que deu problema. Nós desmontamos tudo e a engenharia identificou que precisaríamos refazer a forma que as tubulações eram dispostas aqui no flutuante, e toda ela foi mudada”, disse o responsável.

O gestor ainda afirma que “o nível de água no rio que trouxe balseiros forçou bastante a estrutura metálica e tivemos que mudar a forma que esse sistema é distribuído em cima do flutuante. Todas as peças estão aqui, nós estamos com 70% do serviço concluído, e a previsão é que entre as 9h ou 10h da noite de hoje a gente consiga religar o sistema” destaca Erisson.

Foto confusa

Circulou nas redes sociais durante a tarde desta terça uma foto onde uma retroescavadeira retira um flutuante da água, que possivelmente seria no centro de captação principal, o que retardaria o religamento da água.

Ao comentar sobre a imagem o Gerente destaca que “enquanto a foto que está circulando aí, trata-se de um evento nosso realmente, mas não é no flutuante da captação de água, não é nem no bairro. Inclusive eu estava onde foi feita aquela foto, é em um porto do bairro Samaúma onde a estrutura antiga foi colocada lá para retirar depois. Inclusive pedimos apoio ao Corpo de Bombeiros para realizar a retirada e, o equipamento estava lá por ser de mais fácil acesso para máquina descer”, finaliza o gestor.

Atualização

Em contato com a reportagem durante a noite desta quarta-feira, 30, o gerente do Depasa afirma que “falta pouco para o término dos trabalhos, mas que depende de força humana e a chuva que caiu durante a tarde atrapalhou deixando o local liso. Não temos hora para sair, mas pode ser que não termine, mas amanhã bem cedo estaremos de volta caso não concluirmos hoje”, finaliza o Erisson.

