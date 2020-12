POR RAIMARI CARDOSO

A prefeitura de Epitaciolândia divulgou comunicado sobre a cerimônia de posse do prefeito e do vice-prefeito eleitos em 15 de novembro passado, Sérgio Lopes (PSDB) e Antônio Soares (PROS), que ocorrerá nesta sexta-feira, 1º, de maneira separada da sessão de posse dos vereadores eleitos e de eleição da nova composição da Mesa Diretora da Câmara.

A posse dos representantes eleitos do Poder Executivo ocorrerá no espaço Art Eventos, às 19 horas, logo após a sessão solene da Câmara, segundo informação da assessoria da prefeitura. Em razão das medidas de prevenção à covid-19, apenas autoridades e imprensa terão acesso ao local da cerimônia, que terá transmissão online.

Na Câmara, serão empossados nove vereadores: Preta, do PP, a mais votada, com 473 votos; Messias Lopes, do PT; Nego, do PP; Pantico da Água, do Solidariedade; Marco Ribeiro, do PSDB; Rubens, do PSD; Diojino Guimarães, do MDB; Seliene, do Podemos; e Zé Maria do PSL.

