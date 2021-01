Por Eldson Júnior - para oaltocre

Após quatro dias de trabalho intenso no flutuante de captação, a equipe do Departamento Estadual de Água e Saneamento (DEPASA), normalizou na manhã desta quinta-feira, 31, o abastecimento de água para os bairros de Brasileia.

Foi preciso refazer a forma que as tubulações eram dispostas no flutuante, o que foi dificultado com as chuvas que caíram durante os últimos dias na cidade, além do aumento das águas do rio Acre.

Em contato com a gerência do órgão no município, a mesma informou que “já estamos tratando e logo mais será distribuído para os bairros. A manutenção demorou porque fizemos um serviço que mudou bastante o sistema, já pra evitar que se ocorra novamente um imprevisto, e se acontecer a manutenção seja mais fácil e não prejudique a população”, afirma o gerente, Erisson Cameli.

É importante salientar que, com a chegada do inverno e as chuvas contínuas que elevarão os níveis do rio Acre, descida de balseiros e outros fenômenos de aspectos naturais, podem acometer imprevistos e comprometer o abastecimento novamente. Por isso é importante a economia de água, checar se os recipientes estão cheios, manter os registros fechados quando não estão em uso e evitar ao máximo o desperdício.

A distribuição para os bairros será de forma gradativa e 24h por dia, podendo ter alteração nos horários.

Confira abaixo o cronograma de distribuição:

