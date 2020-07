Delegado Geral de Polícia Civil do Acre entrega equipamentos, anuncia nova internet e agentes

O delegado Geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel Ferreira, juntamente com sua equipe, está visitando municípios do Baixo e Alto Acre, para entregar equipamentos, fardamento, anunciar novos delegados e agentes, além material para os policiais possam trabalhar em tempo de pandemia.

Segundo José Henrique, um dos fatores importantes a ser destacado, será a implantação do novo sistema de internet nas delegacias do interior do Estado, além da que existe, o que vai ajudar muito nos trabalhos dos agentes e delegados no combate ao crime, além de outros serviços.

Nesta quinta-feira (9), após passar por Xapuri, Epitaciolândia e Brasiléia, será a vez do município de Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira do Acre, onde irá computadores novos, fardamento e apresentação de novos policiais.

Xapuri também recebeu computadores, fardamento, apresentação do novo delegado, dois escrivães e um agente de polícia, o que vai ajudar muito no combate ao crime na ‘Princesinha do Acre’.

Brasiléia e Epitaciolândia receberam além do fardamento e computadores, foi reforçado com scanner e nobreaks, além do retorno da delegada que estava ausente em licença de maternidade. As visitas foram estendidas nos municípios de Acrelândia, Plácido de Castro, Capixaba e Senador Guiomard (Quinari).

“Essa é mais um compromisso de campanha do governador Gladson Cameli e do vice, Major Rocha, com a Segurança Pública. Com toda as dificuldades que vem passando o Brasil, no Acre não seria diferente. Houve a realização de uma academia com os novos agentes e agora estão sendo empossados (…) como delegados e agentes em lugares isolados, além do governador anunciar que estará anunciando novas convocações e isso representa uma polícia mais forte”, destacou o delegado geral.

José Henrique destacou que, com o trabalho realizado em relação ao ano passado, os índices de violência no Acre vêm baixando. Com esses investimentos, pessoal e equipamentos, está resultando em paz e harmonia, tirando àqueles que não querem viver no meio da sociedade, devem viver em outro lugar.

