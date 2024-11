Delas Summit 2024: Comitiva acreana participa de maior evento de empreendedorismo feminino do sul do Brasil

Missão foi idealizada pelo Sebrae em parceria com a Federacre e CMEC/AC

Uma comitiva de nove empreendedoras acreanas desembarca em Florianópolis (SC) para uma vasta programação no Delas Summit 2024, o maior evento de empreendedorismo feminino do sul do Brasil. Idealizado pelo programa Sebrae Delas Mulher de Negócios, o encontro acontece nos dias 21 e 22 de novembro. A missão técnica foi idealizada pelo Sebrae no Acre em parceria com a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Acre (Federacre), e o Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC/AC).

Esta é a segunda edição do evento e conta com mais de 150 expositoras, cerca de 80 palestrantes, 16 horas de programação presencial, 30 parceiros, uma plenária e oito palcos simultâneos. Entre as palestrantes, a empresária e influenciadora Nath Finanças; a empreendedora, influenciadora e especialista em inclusão social Andrea Schwarz; a apresentadora, jornalista e empreendedora Rafa Brites e a multiempreendedora Natalia Beauty.

A gestora do Sebrae Delas no Acre, Julciléia Ferreira, destaca que a participação no evento busca fortalecer o empreendedorismo feminino. “No Delas Summit, essas mulheres poderão se apropriar do empoderamento feminino e participar de palestras e workshops que desenvolvam suas capacidades. Essa missão possibilita a criação de uma rede de apoio com outras mulheres, gerando também maior visibilidade aos negócios liderados por elas”, pontuou.

Nos palcos simultâneos, as participantes podem escolher entre as trilhas de conhecimento: Delas é Sustentabilidade, Delas é Futuro, Delas é Atitude, Delas é Transformação, Delas é Inovação, Delas é Representatividade, Delas é Plural, e Delas é Prosperidade. Na plenária, palco principal para as palestras magnas, também será realizada a cerimônia nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, nesta quinta-feira (21).

“Estou muito feliz e grata pelo Sebrae ter oportunizado nossa participação nesse evento grandioso”, relatou a empresária Pamela Ferreira, da Brumed. Ela foi uma das vencedoras do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024, garantindo sua participação na missão com destino ao Delas Summit. “Esse evento é realmente grandioso, estou participando da programação e têm superado minhas expectativas”, finalizou.

A programação do grupo incluiu ainda workshops de “Como fazer picth” e “Como fazer networking”, na sede do Sebrae SC, na quarta-feira (20), além de visitas técnicas à Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC) e ao Instituto de Desenvolvimento Econômico Local (IDEL), na quinta, e encontro com o núcleo de mulheres empreendedoras da Associação Empresarial de Florianópolis (ACIF), na sexta-feira.

