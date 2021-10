Davi Sacer e Isadora Pompeo são as atrações principais da Semana Evangélica em Epitaciolândia

A prefeitura de Epitaciolândia juntamente com a AMPEB, estão acertando os últimos detalhes para a realização da Semana Evangélica em Epitaciolândia, o Evento vai acontecer nos dias 21,22 e 23 de outubro no Parque municipal de Eventos no Antigo Aeroporto a partir das 19:30h.

Na quita feira – Dia 21, será abertura do evento com apresentação da Banda Sal e luz, e a grande final do Concurso Louvor e Adoração, com o preletor Pastor Eliezer Moreira.

Sexta – Dia 22, um dos momentos mais esperado, a apresentação do Cantor de Renome nacional, Davi Sacer, além de cantar seus sucessos, o Cantor também ministrará a palavra durante o show.

Sábado – Dia 22, a noite será comandada pela renomada Cantora do Mundo Gospel, Isadora Pompeo, esta representa a ala mais jovem cristã, seus louvores já alçaram centenas de milhões de visualizações nas redes sociais.

O Prefeito Sérgio Lopes, junto com os Pastores reafirma o convite a toda a população da Regional do Alto Acre.

“Queremos convidar a todos crentes ou não crentes, para prestigiar esses três dias de muita festa na Semana Evangélica de Epitaciolândia, além disso quero reiterar que se você puder doar alimentos não perecíveis, faça isso, estaremos ajudando as famílias em situação de vulnerabilidade social. queremos dizer que Epitaciolândia está de braços abertos para recebe-los nestes três dias de louvor e adoração.” Destacou Sérgio Lopes prefeito de Epitaciolândia.