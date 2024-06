Cuca explica motivos da saída do Athletico, avalia trabalho e nega acerto com outro clube

Treinador deixa o cargo após reunião com a diretoria do Furacão, nesta segunda-feira

Agora ex-técnico do Athletico, Cuca concedeu entrevista na saída do CT do Caju. Após se reunir com a diretoria nesta segunda-feira para selar o fim do ciclo, o treinador atendeu alguns jornalistas do lado de fora do centro de treinamento para explicar os motivos que levaram as partes a encerrar o trabalho.

— É um dia triste para mim, pois estou deixando o Athletico. Tiveram derrotas que foram difíceis de administrar contra o Danúbio e Ameliano, que são inadmissíveis. E, nesses três últimos empates, foi se achando culpados. Quando isso acontece, o jogador perde a confiança. Aí entra o treinador, que tem que assumir a responsabilidade e tentar dar ao clube o direito de pôr um sangue novo e que jogue para cima o astral. Foi nesse intuito que conversei com a diretoria, que entendeu — disse.

Cuca encerra a passagem pelo Athletico, clube do qual é torcedor, com 23 jogos e aproveitamento de 66% dos pontos disputados, além da conquista do Paranaense. Foram 14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

— Eu consegui junto com o pessoal ser campeão pelo clube que amo, mas fica a sensação que poderia ser melhor, não tá ruim, mas poderia ser melhor principalmente nesses últimos três jogos. Não tem como explicar esses gols no fim, e você pensa que é o momento de abrir oportunidade para vir um outro. Quero agradecer o Athletico que abriu as portas para mim no momento mais delicado da minha vida — afirmou Cuca.

Bastidor

De acordo com o Blog da Nadja, antes de se encaminhar para a entrevista coletiva, o treinador reuniu o elenco no vestiário e disse que estava fora do Athletico. Cuca relatou o que ocorreu no momento de oração do elenco, pouco depois do empate por 1 a 1 contra o Corinthians.

— No futebol a gente tem que colocar uma noite no meio e é a coisa mais certa a se fazer, e ontem isso não aconteceu. Na hora da oração, puxa uma conversa que pode ir para o lado ruim. Quando eu vi que esse lado ruim estava acontecendo, eu entrei e disse que o culpado era o treinador, que escala, que tira, que estrategia e, se as coisas não andam, é tudo do treinador. Talvez tenha sido o momento errado, mas quando as coisas são feitas pelo coração nunca é errado — reforçou o técnico. Propostas? Nas últimas semanas, antes mesmo da saída de Cuca do Athletico, um possível interesse do Cruzeiro ganhou força nos bastidores, uma vez que o treinador tem boa relação com o atual executivo mineiro, Alexandre Mattos. O técnico negou que esteja acertado com outro clube. — As pessoas têm que tomar cuidado com o que fala, pois uma matéria irresponsável como essa põe em xeque muita coisa. O Cruzeiro tem um treinador e pessoa trabalhando lá. Temos que ter respeito a essas pessoas e comigo também. Eu não estou saindo para ir a clube nenhum, mas sim para dar oportunidade a um outro profissional vir e dar uma alavancada no Athletico. E isso vocês vão poder ver daqui para frente. Vou esperar o meu momento e tudo é amadurecimento na vida — completou.

O Athletico tem 19 pontos, mas aparece, agora, na quinta colocação. A diretoria ainda não definiu quem comanda o time nos dois jogos como visitante em sequência. A preparação será conduzida pelo auxiliar do clube, Juca Antonello. Na quarta-feira, às 19h (de Brasília), enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pela 12ª rodada. No domingo, às 18h30 (de Brasília), o adversário é o Vitória, no Barradão.

