Veja fotos do projeto do estádio do Flamengo no Gasômetro

Clube já tem estudo de viabilidade para construção no terreno desapropriado pela prefeitura

Por Letícia Marques e Thiago Lima — Rio de Janeiro

A desapropriação de terreno privado por parte do Poder Executivo está prevista na Constituição. Há uma série de requisitos legais para tal, mas resumidamente a medida é possível desde que haja interesse público e pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro. Vale destacar que a Prefeitura já havia desapropriado uma parte desse próprio terreno que pertence a um fundo de investimento gerido pela Caixa.

O terreno do Gasômetro tem 88,3 mil metros quadrados e fica ao lado da Rodoviária Novo Rio e do Terminal Intermodal Gentileza.

O Flamengo já tem um estudo de viabilidade para a construção do seu estádio no terreno do Gasômetro, que foi desapropriado pela Prefeitura do Rio de Janeiro nesta segunda-feira e está cada vez mais acessível para o clube comprar. A reportagem teve acesso a fotos do projeto inicial da diretoria rubro-negra que foi apresentado para o prefeito Eduardo Paes, mostrando como ficará a arena no local.

O projeto, no entanto, ainda não é definitivo e pode haver mudanças até a construção, inclusive de design do modelo do estádio. Veja acima o vídeo apresentado pelo clube para a prefeitura.

