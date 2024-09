Cruzeiro vence Libertad por 2 a 0 e fica perto da semifinal da Sul-Americana

O Atlético Mineiro conquistou uma vitória convincente sobre o Bragantino por 3 a 0 na Arena MRV, na tarde deste domingo (22/9), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Deyverson, Cadu e Hulk, em uma partida onde o Galo dominou completamente as ações ofensivas e defensivas.

Primeiro tempo

Desde o início, o Atlético mostrou muita vontade e dominou as principais ações ofensivas. Logo nos primeiros minutos, Palacios teve uma boa chance ao se infiltrar na área do Bragantino, mas seu chute saiu fraco. O colombiano estava determinado a fazer a diferença.

O goleiro Everson também brilhou ao fazer uma defesa milagrosa em uma cabeçada de Pedro Henrique, evitando o que seria o gol do Bragantino. O Atlético quase abriu o placar quando Deyverson foi derrubado na área pelo zagueiro adversário. Na cobrança do pênalti, o camisa 9 chutou no canto, mas o goleiro Cleiton defendeu.

Deyverson, no entanto, não desanimou e continuou se destacando na partida. Ele foi recompensado aos 35 minutos, quando Rubens cruzou da esquerda e Deyverson finalizou de canhota, marcando seu primeiro gol com a camisa alvinegra. O Atlético ainda teve um gol anulado por impedimento de Palacios, que havia tocado sutilmente na saída do goleiro Cleiton.

Durante a comemoração do gol anulado, o técnico Gabriel Milito recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá comandar o time na próxima rodada contra o Palmeiras.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Atlético manteve o domínio e consolidou a vitória. Aos 55 minutos, Rubens mostrou raça e a bola foi cruzada por Igor Gomes. Cadu, antecipando-se à defesa, cabeceou com categoria, e a bola bateu na trave antes de entrar, ampliando o placar para 2 a 0.

O terceiro gol veio na reta final da partida. Em um lançamento longo, Deyverson deu um passe de cabeça para Hulk, que havia acabado de entrar. Livre na cara do goleiro, Hulk finalizou de canhota, marcando seu 16º gol na Arena MRV e se tornando o artilheiro isolado do estádio.

Nos acréscimos, Fausto Vera quase marcou um golaço com um chute cheio de curva do meio da rua, obrigando o goleiro a fazer uma grande defesa e jogar a bola para escanteio.

Análise do Jogo

O Atlético Mineiro dominou a partida do início ao fim, mostrando superioridade técnica e tática. Deyverson foi um dos destaques, não só pelo gol marcado, mas também pela sua participação ativa no jogo. A defesa, comandada por Everson, também teve um papel crucial ao evitar as poucas chances criadas pelo Bragantino.

A vitória convincente do Atlético Mineiro não só garantiu três pontos importantes na tabela do Brasileirão, mas também aumentou a confiança da equipe para o próximo desafio na Libertadores. A torcida do Galo comemorou efusivamente, reconhecendo o esforço e a dedicação dos jogadores e do técnico Gabriel Milito.

Próximos compromissos

Com a vitória, o Atlético Mineiro chega a 36 pontos em 25 jogos, ocupando a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro. O próximo desafio do Galo será pela Libertadores, na quarta-feira, novamente na Arena MRV. Pelo Brasileirão, o Atlético enfrentará o Palmeiras no próximo sábado, às 18h30 (horário de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 x 0 RED BULL BRAGANTINO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data: 22/09/2024

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (AB)

Cartões amarelos: Arthur Sousa, Eduardo Santos e Matheus Fernandes (Bragantino); Everson, Lyanco (Atlético-MG)

GOLS: Deyverson, aos 38 minutos do primeiro tempo, Cadu, aos seis minutos do segundo tempo, e Hulk, aos 32 minutos do segundo tempo (Atlético-MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Lyanco e Júnior Alonso; Brahian Palacios (Bernard), Fausto Vera, Alan Franco (Paulo Vitor), Igor Gomes (Gustavo Scarpa) e Rubens; Cadu (Hulk) e Deyverson (Alan Kardec). Técnico: Gabriel Milito

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado (Arthur Sousa), Pedro Henrique, Lucas Cunha e Guilherme Lopes (Eduardo Santos); Lucas Evangelista, Raul (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon (Lincoln); Vitinho, Eduardo Sasha e Vinicinho (Henry Mosquera). Técnico: Pedro Caixinha

Fonte: Esportes