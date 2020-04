“Deixa claro que apesar das medidas adotadas pelo governo e ainda da mudança de hábitos da população, a epidemia deve se arrastar, e atingir mais pessoas. Até lá, será necessário conviver com o vírus entre as pessoas”

João Renato Jácome

A crise desencadeada pelo surto da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, deve durar até o mês de setembro, segundo justificou o médico Thor Dantas, infectologista da Universidade Federal do Acre (Ufac), em vídeo publicado nas redes sociais da instituição.

Segundo Dantas, as medidas impostas pelo poder público, incluindo o uso de máscaras por toda a população, são essenciais para conter a contaminação pelo vírus, contudo, é necessário utilizar corretamente os materiais de proteção, e principalmente, não tocar na frente da máscara utilizada.

“Não devemos tocar na máscara, porque ela é muito contaminada. A máscara será a parte mais contaminada do seu corpo. Elas deve ser trocadas todas as vezes em que estiverem muito úmidas. Ao retirar a máscara, tem que pegar só pelo elástico e lavar as mãos imediatamente”, comenta o médico.

Dantas deixa claro que apesar das medidas adotadas pelo governo e ainda da mudança de hábitos da população, a epidemia deve se arrastar, e atingir mais pessoas. Até lá, será necessário conviver com o vírus entre as pessoas. Já são oito mortos e cerca de 50 internados pela doença.

“Nós já temos oito óbitos confirmados e cerca de 45 pessoas internadas com o quadro grave. Nas próximas quatro ou seis semanas, o número de casos vai aumentar bastante, porque estamos entrando na fase de aceleração da epidemia, que deve ter seu pico no final de maio, início de junho. A epidemia deve terminar no mínimo lá para agosto, setembro”, completa.

