Criminosos armados invadiram uma embarcação que estava as margens do Rio Tarauacá e realizaram vários disparos contra um indígena que não teve o nome divulgado, na noite desta quarta-feira (28), em frente ao Mercado Municipal, na rua João de Paiva, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações preliminares, dois bandidos armados com uma escopeta entraram no local e, em seguida, atiraram contra o jovem indígena. Para não ser morto, a vítima acabou pulando para dentro da água. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o indígena ao Hospital de Tarauacá. O estado de saúde do homem é estável.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

Segundo informações da polícia, séria mais um capítulo da guerra entre facções criminosas.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá.

