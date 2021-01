Mais um homicídio foi registrado na capital. Wemerson Carlos Cardoso, de 35 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo, 17. O crime aconteceu na rua Lília Cadaxo, no bairro Vila Betel, Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Wemerson estava caminhando na rua quando criminosos não identificados se aproximaram em um veículo modelo Siena, de cor branca, e um dos bandidos, em posse de uma arma de fogo, efetuou vários tiros na direção de Carlos, que foi atingido com um projétil na cabeça e dois na região do peito. Após a ação os autores do crime fugiram do local.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local, Carlos já se encontrava morto.

Área foi isolada para os trabalhos do perito em criminalística. Os policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas ninguém foi encontrado. O corpo de Wemerson foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções.

