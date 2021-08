Criminoso invade casa e fere mulher com tiro a mando do ex-marido

A jovem Jandira de Almeida Leveiro, de 25 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira, 17, após ser ferida com um tiro em sua residência localizada na rua Independência, no bairro Eldorado, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Jandira estava dentro de sua casa, juntamente com os filhos e alguns parentes quando um homem identificado, a chamou na frente de casa, em seguida o criminoso em posse de uma arma de fogo invadiu a residência e efetuou vários tiros na direção de Jandira que foi atingida com um projétil no braço direito. Após a ação o criminoso fugiu do local.

A ambulância do SAMU foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características do autor do crime fizeram patrulhamento na região, mas ele não foi encontrado.

Segundo informações da polícia, o crime teria sido motivado mando do ex-companheiro de Jandira que é um criminoso conhecido na região. O homem não aceitou o fim do relacionamento e mandou matar a ex-esposa.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).