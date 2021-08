Crânio humano é encontrado por morador em rua de Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil da cidade de Cruzeiro do Sul localizou na manhã dessa domingo, 8, um crânio humano, que estava jogado na rua Desembargador Távora, situada no bairro da Várzea, mais precisamente no Porto do Wagner.

O crânio foi encontrado após uma denúncia anônima feita ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). A pessoa passava pela rua por volta das 6 horas da manhã quando avistou a caixa óssea.

Agentes da Polícia informaram que o crânio ainda tinha os dentes e aparelho ortodôntico. O material foi recolhido e deve ser analisado junto ao Instituto Médico Legal (IML).

Conforme informado pela polícia, o crânio foi encaminhado para a perícia e após levantamento, foi verificado que nenhum túmulo havia sido violado na cidade. Agora, as autoridades devem continuar o trabalho para saber de quem é o crânio.