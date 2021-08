Corpo de homem é encontrado em estado de decomposição no interior do Acre

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em estado avançado de decomposição, na manhã deste domingo (8), no Ramal da Linha 7, na zona rural do município de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, moradores estava passavam pelo local quando acabaram encontrando o corpo em estado elevado de decomposição, envolta de vários urubus.

Após encontrar o cadáver, os moradores acionaram a Polícia Militar, que esteve no local e constatou que o corpo já estava em estado de decomposição. O cadáver foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede em Rio Branco.

Ainda segundo os moradores, a região onde o corpo foi encontrado é “dominada” por uma facção criminosa e no local impera a lei do silêncio. O caso será investigado por agentes da Polícia Civil de Acrelândia.

Nos últimos dias, não houve registro e nenhuma denúncia de desaparecimento na cidade de Acrelândia.