CR7 bate recorde, e Portugal vence Gana na Copa em jogo eletrizante

Cristiano Ronaldo deixou o dele, quebrou um recorde histórico e ajudou a seleção portuguesa a estrear com vitória na Copa do Mundo do Qatar. Nesta tarde (24), Portugal venceu Gana por 3 a 2, no Estádio 974, em Doha, pela Grupo H do torneio mundial. CR7, de pênalti, João Félix e Rafael Leão marcaram os tentos da equipe europeia, enquanto Ayew e Bukari descontaram para os ganeses. Clique aqui e veja os gols da partida.

CR7 se tornou o primeiro jogador homem a marcar em cinco edições de Copas do Mundo. O atacante português marcou o seu oitavo gol pela seleção em Mundiais e reforçou seu nome entre as principais estrelas de todos os tempos do futebol. A brasileira Marta foi a primeira mulher a atingir tal feito, em 2019.

A seleção de Portugal ditava o ritmo de jogo, mas encontrava dificuldade para furar a retranca ganesa no primeiro tempo e teve um gol de Cristiano anulado. A equipe africana, montada para tentar segurar a pressão adversária, teve sucesso em neutralizar a artilharia portuguesa nos primeiros 45 minutos, mas não aguentou na segunda etapa. No entanto, embora tenha ficado duas vezes em desvantagem no placar, Gana não se abalou e quase frustrou a festa de Cristiano e companhia.

A vitória rendeu a Portugal a primeira colocação da chave H. Os portugueses estão na liderança isolada do grupo, já que Uruguai e Coreia do Sul empataram por 0 a 0 na outra partida. Os jogos das seleções na segunda rodada serão realizados na próxima segunda-feira (28). Os portugueses vão enfrentar os uruguaios, enquanto Gana mede força contra a Coreia do Sul.

CR7 se emociona no hino

Principal jogador de Portugal, Cristiano Ronaldo se emocionou antes de a bola começar a rolar. Em sua quinta Copa do Mundo, o maior artilheiro da seleção portuguesa ficou com os olhos marejados durante a execução do hino de seu país.

Robozão com fome de gol

A seleção europeia assumiu o comando do jogo desde o início e teve a sua primeira grande chance aos 9 minutos. Bruno Fernandes aproveitou vacilo de Kudus na defesa e tocou para Otávio, que lançou CR7 na cara do gol. O ídolo português não conseguiu ter o controle total da bola e parou em Ati, que conseguiu fechar o espaço ao sair do gol. A bola ainda rebateu no atacante e foi para fora.

Na sequência, Cristiano Ronaldo levou perigo mais uma vez. Portugal cobrou escanteio curto e Guerreiro alçou a bola para a área. O ‘robozão’ subiu mais alto que os adversários e conseguiu cabecear, mas não pegou em cheio e mandou a bola para a linha de fundo.

Gol que não valeu

Ronaldo até chegou a balançar a rede de Gana aos 31′ da primeira etapa, mas a jogada não valeu. João Félix evitou que a bola saísse pela linha lateral e acionou o centroavante pelo alto. O craque português dominou a bola, girou sobre a marcação e bateu colocado, vencendo o goleiro ganês. No entanto, o árbitro assinalou que CR7 fez falta em Djiku na disputa do lance e invalidou o tento, deixando o craque inconformado.

O gol anulado de Cristiano foi o primeiro momento de verdadeira explosão no Estádio 974. Digna de nota. Até então, o pouco que se ouvia vinha dos cerca de mil torcedores de Gana. Sempre felizes e a cantar, inclusive. O restante do público parecia estar num teatro. Sentados. Quietos. Poucas reações daqueles que ajudam a abrilhantar o espetáculo.

Primeiro tempo morno

Portugal tinha o amplo domínio das ações, mas encontrava dificuldade para infiltrar novamente na defesa adversária. A seleção de Gana ficou a etapa inicial inteira postada na retranca e armada para o contra-ataque, mas pouco criou e sequer finalizou na meta defendida por Diogo Costa.

Aos 40 minutos, tendo em vista o jogo fraco e até certo ponto sonolento, uma pequena parte da torcida resolveu gritar para alavancar os ânimos. Mas não eram portugueses, nem sequer ganeses. Eram mexicanos. O México, vale lembrar, é o próximo adversário da Argentina na Copa do Mundo do Qatar.

Centro das atenções, Cristiano Ronaldo, que agora leva cinco Copas do Mundo no currículo, foi o primeiro a sair de campo rumo ao vestiário para o intervalo. O capitão português teve três chances de gol nos 45 minutos iniciais e deixou o gramado nada satisfeito com o desempenho de sua equipe com o 0 a 0.

CR7 quebra recorde

A história está escrita no Qatar: gols em todas as cinco edições de Copa em que participou (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022). Cristiano Ronaldo brilhou no Estádio 974. Sofreu pênalti aos 17′ do segundo tempo, cobrou, inaugurou o placar e saiu para o abraço dos companheiros. É mesmo um verdadeiro destruidor de recordes. Na comemoração, ainda viu os torcedores gritam “sim!” e, segundos depois, “Cristiano Ronaldo”.

Out of this world 🇵🇹 🖐 Cristiano Ronaldo becomes the first man to score at five FIFA World Cups#FIFAWorldCup | @Cristiano pic.twitter.com/3UKqXLsZWd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022

Além quebrar um recorde individual, Cristiano Ronaldo marcou o gol de número 50 de Portugal em Copas do Mundo.

Reação ganense

Gana não desistiu. Não se deixou intimidar com o gol de Portugal. Também porque tem um atacante e capitão de peso: Andre Ayew. Kudus foi acionado em profundidade, chegou até a linha do fundo pela esquerda e cruzou para o meio da área. Ayew apareceu entre os zagueiros para empurrar a bola para o gol, empatando a partida.

Justo dizer que igualou o marcador com um empurrãozinho dos cerca de mil torcedores que estavam atrás do goleiro português Diogo Costa. Não pararam de cantar nem sequer um minuto. Ditaram o ritmo do jogo. Festa pura.

Portugal se impõe duas vezes

Em vez de abalar, o empate deu novo ânimo Portugal no jogo. A equipe logo voltou a ficar na frente do placar e ainda ampliou na sequência. João Félix marcou o segundo gol de Portugal, aos 32′, e Rafael Leão o terceiro, aos 34′. Sempre criticado por quase nunca correr para abraçar os companheiros, Cristiano Ronaldo esteve presente nas duas comemorações. Foi, inclusive, dos primeiros a chegar. É mesmo líder da equipe dirigida por Fernando Santos.

Gana ameaça de novo

Na reta final, quando o jogo já parecia definido, Gana conseguiu encontrar o seu segundo gol. Aos 43′, Baba recebeu na esquerda, venceu a disputa contra Cancelo e mandou para a área. Bukari apareceu livre para cabecear no cantinho e diminuir a vantagem portuguesa. O jogador ganês aproveitou para fazer a famosa comemoração de CR7, levando o português ao delírio no banco de reservas.

Em um final eletrizante, a seleção ganesa ainda quase empatou em um grande vacilo do goleiro Diogo Costa. Nos acréscimos, o arqueiro de Portugal não viu Inaki Williams atrás dele e colocou a bola no chão. O atacante chegou a roubar a bola, mas não deu tempo de finalizar. A seleção ganesa não teve sucesso em frustrar a festa portuguesa com uma arrancada heroica e terminou derrotada por 3 a 2.

Foi a segunda vitória de Portugal em dois duelos contra a Gana na Copa do Mundo. Na edição de 2014, no Brasil, os portugueses saíram vitoriosos por 2 a 1.

Ficha técnica

Portugal 3 x 2 Gana

Torneio: 1ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo

Local: Estádio 974, em Doha, no Qatar

Data e hora: 24 de novembro de 2022, às 13h (de Brasília)

Árbitro: Ismail Elfath

Assistente 1: Kyle Atkins

Assistente 2: Corey Parker

Gols: Cristiano Ronaldo (POR), aos 19′, Ayew (GAN), aos 27′, João Félix (POR), aos 32′, Rafael Leão (POR), aos 34′, e Bukari (GAN), aos 43′ do segundo tempo

Cartões amarelos: Kudus (GAN), Ayew (GAN), Alidu (GAN), Danilo (POR), Inaki Williams (GAN) e Bruno Fernandes (POR)

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Danilo e Guerreiro; Rúben Neves (Rafael Leão), Bernardo Silva (Palhinha) e Otávio (William Carvalho); João Félix (João Mário), Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos). Técnico: Fernando Santos

Gana: Lawrence Ati; Salisu, Amartey, Djiku (Semenyo); Baba, Partey, Kudus (Bukari), Samed (Kyereh) e Alidu (Lamptey); André Ayew (Jordan Ayew) e Inaki Williams. Técnico: Otto Addo

