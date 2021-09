Corpo de jovem desaparecida em Cruzeiro do Sul é encontrado em cova rasa em Mâncio Lima

O corpo da jovem Genágila Nascimento de Lima de 26 anos, que estava desaparecida desde a última sexta-feira (17), foi encontrada no município de Mâncio Lima. A jovem Genágila, que morava no bairro do Remanso, e segundo informações, teria recebido um telefonema, no início da tarde da última sexta-feira (17), onde uma pessoa, teria à chamado para buscar um dinheiro no bairro Cumaru em Cruzeiro do Sul. Desde então Genágila não teria sido vista.

No início da tarde deste domingo o corpo de uma mulher foi encontrado, próximo ao um sítio no município de Mâncio Lima. A informação de que o corpo seria de Genágila, foi passada por familiares. O pai da jovem se deslocou até o sítio e reconheceu que o corpo seria de sua filha.

O delegado da Polícia Civil do município de Mâncio Lima, José Obetanio, informou que os peritos do Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul, já teriam feito a remoção do corpo da jovem.

As reais causas da morte ainda são desconhecidas. A polícias agora deve investigar o caso.

Fonte: juruaemtempo