Corpo de Bombeiros resgata homem que sofreu acidente com árvores em Feijó

Gilson Amorim

Na tarde da última terça-feira, 13, a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar em Feijó foi acionada, via 193, para realizar o resgate de um homem identificado como Charles dos Santos, 32 anos.

De acordo com os militares, o homem teria sofrido um acidente envolvendo hastes de madeira, enquanto realizava o corte de árvores, no seringal Caiçá, na região do Rio Envira.

A vítima foi levada por ribeirinhos até ao porto da cidade, onde a equipe de bombeiros se deslocou e realizou atendimento pré-hospitalar sendo encaminhado para o hospital da cidade, para avaliação médica.