José Maria, que tem problemas mentais, também teria sumido na mata e foi achado pela PM. Na quarta (22), ele voltou a desaparecer em Xapuri.

Por Iryá Rorigues

Uma equipe do Corpo de Bombeiros faz buscas pelo jovem José Maria, de 25 anos, que desapareceu em uma área de mata no Ramal do Zé Morim, no bairro Sibéria, na cidade de Xapuri, interior do Acre.