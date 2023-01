Corinthians deve preservar jogadores; veja provável escalação

Jovem que acusa o jogador por agressão sexual também prestou depoimento nesta sexta-feira em Barcelona, na Espanha

A juíza espanhola Maria Concepción Canton Martín acatou pedido do Ministério Público do país e decretou a prisão preventiva Daniel Alves, de 39 anos, sem direito a fiança, por agressão sexual. O jogador foi detido na manhã desta sexta-feira pela polícia da Catalunha.

A investigação foi originada em uma denúncia apresentada por uma jovem que alega ter sido agredida sexualmente por Daniel Alves na boate Sutton, em Barcelona, onde ambos estavam na noite de 30 para 31 de dezembro do ano passado. No dia 5 de janeiro, o jogador rebateu a acusação em um programa de rádio espanhol.

A própria requerente apareceu nesta manhã perante a juíza, que ouviu seu depoimento para conhecer os detalhes da história antes de interrogar o jogador, e a advogada da denunciante também pediu prisão sem direito a fiança para Daniel Alves.

Depois dos depoimentos na delegacia, a polícia catalã conduziu Daniel Alves até o tribunal em uma viatura.

Daniel Alves atualmente é jogador do Pumas, do México. A liga mexicana publicou nota em conjunto com o clube na qual diz que vai aguardar o desfecho do caso para definir a participação do jogador no campeonato local.

“Sobre o caso do jogador do Club Universidad Nacional (Pumas) Dani Alves, preso na cidade de Barcelona nesta sexta-feira, a Liga MX informa que, juntamente com o Club Universidad Nacional, monitora o caso e a situação legal do jogador, para determinar o que é propício em termos de participação na liga.”