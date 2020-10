Conselho Regional de Medicina homenageia profissionais do Alto Acre na Semana dos Médicos

O Conselho Regional de Medicina do Acre homenageou, nesta segunda-feira (19), médicos do município de Brasileia, no interior do Estado pelos 15, 30 e 40 anos de profissão. A solenidade ocorreu no Hospital Geral da cidade e foi realizada pela presidente do CRM-AC, Dra. Leuda Dávalos, que é natural da cidade de Brasileia, e pela conselheira federal do Acre e Secretária-Geral do CFM, Dra. Dilza Ambros.

Entre os profissionais que receberam homenagem em Brasileia estão o Dr. Tufic Mizael Saadi Filho, que completou 40 anos de profissão; a Dra. Leodir Maia da Costa Saadi, também pelos 40 anos de inscrição do CRM; e Dr. Jorge Ramiro Cuadros Cabezas, que foi representado pelo filho Fernando Alfredo Cuadros, pelos 30 anos de atuação. Além da Dra. Marizete Cavalcante Lopes e o Dr. Edivan da Silva Moura, que completaram 15 anos de profissão.

Na oportunidade, a Dra. Leuda falou da alegria de voltar à sua terra natal como presidente do Conselho e poder homenagear os colegas que tanto contribuem para a medicina e para a saúde do município. Ela parabenizou os médicos pelo seu dia, comemorado nesse domingo (18) e lembrou da luta que eles precisaram travar durante o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

“Brasileia é a continuidade do que a gente começou em Rio Branco na semana passada. O CRM fez questão de homenagear os médicos nos seus locais de trabalho, outros em suas casas, também na sede do Conselho. O momento de pandemia evidenciou a importância do trabalho desses profissionais, então a gente veio até Brasileia para homenagear esses médicos, não só os que estão fazendo 15, 20, 30, 40 anos de inscrição no CRM, mas sim todos os médicos, porque todos merecem ser homenageados, valorizados e reconhecidos pelo trabalho que fazem de importância para sociedade. Sou filha dessa terra, tenho orgulho dessa cidade, jamais esqueci das minhas origens e digo com toda certeza, eu sou quem sou porque valorizei toda minha trajetória e todas as pessoas que por ela passaram”, disse a presidente.

A conselheira federal e Secretária-Geral do CFM, Dra. Dilza Ambros falou da importância do trabalho desses profissionais do interior. “A gente vem com muita alegria e prazer aqui no hospital de Brasileia para homenagear os médicos, alguns atuantes há 40 anos aqui no município. Então, isso nos deixa muito contentes. Como conselheira federal, que representa o estado do Acre, vim dar os parabéns a esses médicos que atuam em regiões distantes, na região de fronteira e em nenhum momento reclamam, estão sempre prestativos, entenderam que nossa missão é atender mesmo e sermos bons médicos. São homenagens singelas, mas de coração”, ressaltou.

O diretor geral do Hospital de Brasileia, Janildo Moraes Bezerra agradeceu a presença das representantes do CRM. “A gente gostaria de agradecer a parceria que o CRM tem aqui com a unidade, em nome da Dra. Leuda, que sempre esteve aqui ao nosso lado nos apoiando no que foi preciso durante essa pandemia. E, ao mesmo tempo, quero parabenizar a todos os médicos por esse momento importante”, afirmou.

Semana do Médico

Em todo estado 116 médicos vão ser homenageados este ano por terem completado 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50 anos de profissão, sendo exemplos de ética, responsabilidade, compromisso e profissionalismo para toda classe médica.

As homenagens iniciaram na terça-feira (13) com a entrega das medalhas para os médicos Maria Neuma Santiago Machado de Almeida e José Furtado de Medeiros, que completaram cinco décadas de atuação e também para a conselheira federal do CRM-AC, Dra. Dilza Ambro, que completou mais de 35 anos de trabalho.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o CRM-AC precisou adaptar a programação da Semana dos Médicos para evitar aglomerações e garantir segurança dos homenageados. Por isso, alguns médicos estão recebendo suas homenagens em casa e outros na sede do Conselho em horários alternados.

Além de Brasileia, ainda nesta semana, a equipe do CRM vai visitar as cidades de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro para fazer as entregas das medalhas e placas dos médicos que atuam nessas cidades.

Do total de homenageados com medalhas e placas, dois são médicos que completaram 50 anos de profissão, 47 comemoram 15 anos de profissão; 28 com 20 anos de atuação; 7 com 25 anos; 6 com 30 anos de profissão; outros 6 com 35 anos; 12 com 40 anos e 8 com 45 anos de inscrição no CRM.

