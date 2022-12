Conselho libera pagamento de RPVs de processos previdenciários

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (EMATER/AC) recebeu nesta segunda-feira, 26/12, dois carros, modelo Renault Kwid, adquiridos com emenda parlamentar do deputado federal e senador eleito Alan Rick (União Brasil) de R$ 300 mil que também contemplam a compra de mais um veículo Renault Kwid e uma caminhonete SW Saveiro.

As chaves foram entregues pelo parlamentar ao diretor presidente da EMATER, Rynaldo Santos, que agradeceu. “Quero agradecer a demonstração de confiança do senador ao direcionar recursos para a Emater. O nosso compromisso é executar. Hoje, são esses dois veículos e daqui a alguns dias estaremos com os outros dois no nosso pátio” – disse.

Também estiveram presentes o Secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo, o diretor presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (CAGEACRE), Jessé Cruz e o diretor técnico da EMATER, Wally Oliveira, que também agradeceram o apoio de Alan Rick ao setor produtivo.

O diretor técnico Wally Oliveira destacou que “desde 2008, a Emater não recebia veículos novos e essa era uma necessidade urgente, principalmente, para atender em áreas de difícil acesso”.

Alan Rick agradeceu os servidores pelo trabalho desenvolvido e reafirmou o compromisso com o fortalecimento das atividades produtivas no Acre. “Temos muitas ações que levaram o apoio, os equipamentos, a estrada, a ponte… me esforcei para atender todas as demandas que chegaram para que os nossos pequenos produtores rurais pudessem desenvolver suas atividades e escoar a produção. Já são R$ 58 milhões em investimentos no setor nesses 8 anos como deputado federal e faremos muito a partir do ano que vem no Senado.” – destacou.

Alan Rick encerrará o segundo mandato de deputado federal no dia 31 de janeiro de 2023 e tomará posse no cargo de senador no dia 1º de fevereiro de 2023.

