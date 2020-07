Nesta semana em que o comércio e setor produtivo como um todo recebeu uma injeção de ânimo por conta da antecipação da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores do Estado, pagos pelo governo estadual, a Educadora Financeira e Conselheira do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-AC), Katiucya Manfredini foi bastante requisitada para ministrar palestras com dicas valiosas sobre o que deva ser as funções valiosas do décimo terceiro e quais as prioridades em sua utilização.

Dentre as funções destacadas nas palestras da conselheira Manfredini, com destaque para que o décimo seja um alívio financeiro, pois oferece a oportunidade de colocar as contas em dia. Que venha a “tirar um atraso” de um estilo de vida que não se tem ao longo do ano, bem como provocar um consumo concentrado na economia entre os meses novembro a janeiro.

A palestrante destaca que, empresas até se preparam para esse consumo, o que favorece a geração de emprego, porém isso faz com que os custos operacionais das empresas aumentem ocasionando um produto final com valor mais elevado.

Outro ponto enfatizado pela educadora financeira é que o décimo pode ajudar no pagamento de impostos do início do ano, como IPVA, IPTU, bem como ajudar nas anuidades de associações de início de ano, como CRC, CREA, OAB e outros tipos de gastos como matriculas e material escolar dos filhos.

A prioridade nos compromissos

1º Fazer um diagnóstico de toda situação financeira atual, levantamento de contas, dívidas, dividir entre fixas e variáveis

2º Pode ser utilizado como parte da entrada de renegociação das dívidas que cobram os juros mais altos ou fazer uma única negociação para todas as dívidas

3º Faça um levantamento das contas de início de ano, como IPVA, IPTU, escola… e ao invés de parcelar, procure pagar à vista, quando chegar o dia, para que seus gastos não fiquem tão engessados. Lembre-se, despesas fixas são mais difíceis de serem reduzidas, o que ocasiona em um comprometimento maior das finanças

4ª Para quem não tem dívidas, é uma excelente oportunidade para montar a reserva de emergência

5º Iniciar nos investimentos em renda fixa, como por Ex: CDB, LCI ou LCA . Uma boa opção como plano de aposentadoria

6ª Utilizar todo o 13º só para pagar dívidas não é uma boa motivação. Use-o para planejar uma nova experiência e realizar sonhos.

Comentários