Concurso público da Funai tem 91 vagas para o Acre

A Fundação Nacional do Índio publicou nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial da União a distribuição das 776 vagas que serão oferecidas no novo concurso Funai para temporários.

Ao Acre estão reservadas 91 vagas de supervisor dos agentes de proteção etnoambiental, chefe dos agentes de proteção etnoambiental e agente de proteção etnoambiental. Este último tem 70 vagas abertas.

Do total de oportunidades nas unidades da Funai no País, 50 serão para supervisor dos agentes de proteção etnoambiental; 121 para chefe dos agentes de proteção etnoambiental; e 605 para agente de proteção etnoambiental.

No Acre, os selecionados irão trabalhar em frentes de proteção nos municípios de Assis Brasil, Feijó, Tarauacá, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Jordão e Cruzeiro do Sul.

Outras informações sobre a distribuição de vagas aqui: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-funai-n-411-de-22-de-outubro-de-2021-354349322