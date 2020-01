Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), avisa os moradores dos bairros;Francisco Peixoto, parte do José Moreira e parte que vai até as proximidades do Clube da PM na BR 317, que o abastecimento de água aos moradores, está com problemas.

A bomba do reservatório localizado no Bairro José Moreira, próximo ao hospital Wildy Viana apresentou problemas e o Depasa da Capital está enviando técnicos e equipamentos para realizar o conserto o mais rápido possível.

O conserto está previsto para acontecer no decorrer do dia desta quarta-feira, dia 22. Por isso, pedem a compressão dos moradores dos bairros e região acima citados.

