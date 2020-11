Será realizado por meio de videoconferência, pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde e do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, coletiva de imprensa para divulgação da nova classificação do nível de risco, definida pelo Pacto Acre sem Covid.

O Acre atualmente está na bandeira amarela, existe a possibilidade do estado regredir para a laranja em virtude de novos casos de intenções e mortes pela doença.

