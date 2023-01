Comemoração de fim de ano termina em assassinato a tiros em Brasiléia

Espaço de encontros e de muitas histórias que fazem parte da vida cultural de grandes expressões e figuras públicas da história acreana, O Casarão foi local onde se descobriu também diversos talentos musicais do Acre.

Muita gente não sabe, mas o espaço já foi referência de boa gastronomia, durante a década de 80, e funcionava como bar e restaurante ofertando aos clientes comida paulista e acreana.

Após seu tombamento como patrimônio histórico, O Casarão voltou a ser palco de todas as artes, celebrando principalmente o teatro, a dança, entre outras modalidades que voltaram a fazer parte da rotina de utilização do espaço.

Com a entrega da reforma realizada nesta quinta-feira, 29, o local torna-se novamente o palco e lugar de encontro da cultura, fortalecendo a promoção de ações dessa área.

Pensando nestes detalhes, o presidente da Fundação Elias Mansour (FEM) Manoel Pedro Gomes, o Correinha, fez questão de remontar informações originais do espaço, dando ênfase ao contexto histórico do local.

“Encerramos o ano entregando esse belíssimo espaço cultural que é muito importante para os fazedores de cultura, produtores culturais e toda população de modo geral. Quero agradecer o apoio do governador Gladson Cameli não somente por esta obra, mas também por todo o trabalho de reconhecimento da importância da cultura. Sem deixar de falar do trabalho da Mailza Assis, ela foi a senadora que mais destinou recurso para a cultura no Acre, sendo mais de R$ 18 milhões. Minha gratidão a todos que, ao longo desses quatro anos de gestão, nos ajudaram e incentivaram a promover a arte”, destaca Correinha.

“A cultura educa, transforma, e é um setor que a gente não pode deixar de investir, de olhar com o carinho e cuidado, pois ela abraça a juventude, os idosos e toda a sociedade. O governador está de parabéns em valorizar a nossa cultura e investir nela que vai alcançar todos os setores do nosso estado”, pontua a senadora e vice-governadora eleita Mailza Assis.

Com a entrega, o espaço volta a ser o local de diversão da melhor idade com o tradicional forró do Senadinho, já a partir desta sexta-feira, 30.

“O melhor presente do ano que estamos recebendo, os idosos frequentadores do Senadinho poderão voltar a dançar no Casarão. Era uma promessa do governador e ele está cumprindo, e só tenho a agradecer a ele e ao Correinha, estou muito feliz”, relata o coordenador do forró do Senadinho, Wilson Araújo.

A frequentadora assídua do Senadinho, Leni Martins conta: “Estou tão feliz, que agora vamos voltar a ter o forró do Senadinho no Casarão, pois pra mim não tem diversão melhor que a dança”.

O acervo foi todo preservado e organizado para que os visitantes conheçam a história do Casarão. Foto: Neto Lucena

