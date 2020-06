Medida é válida apenas para carteiras vencidas após o dia 19 de fevereiro. Quem teve o documento vencido antes desse prazo e não renovou está irregular.

Por Aline Nascimento

Com o serviço de renovação suspenso desde o mês de março, o motorista que está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida não vai sofrer penalizações se for pego dirigindo durante a pandemia do novo coronavírus. Porém, a medida só ampara os motoristas com documentos vencidos a partir de 19 de fevereiro deste ano.

__________________