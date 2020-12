Por Carlos Guthierres Juruá Informativa

Em Cruzeiro do Sul, pessoas estão encontrando dificuldade para comprar botijão de gás de cozinha, e com isso os revendedores vem enfrentando uma crise, resultado do encarecimento do produto. O valor por unidade, está variando entre R$ 95 a R$ 100, ficando mais alto do que o cobrado antes da pandemia.

Um revendedor autorizado que preferiu não se identificar, disse que ultimamente a procura na maioria das distribuidas de Cruzeiro do Sul é só de água.

” Nunca foi fácil pra nossa categoria eu estive conversando com alguns amigos e depois desse último aumento no preço do gás, 80% das vendas se resumem somente a compra de água em galão, antes eu vendia em média 40 botijas de gás por dia hoje não consigo nem 15 tá difícil! E com funcionários, luz, aluguel e despesas pra pagar, tô pensando em fechar e no próximo ano investir em outra coisa” Disse

