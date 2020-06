A pandemia do novo coronavírus obrigou as pessoas a reorganizarem suas vida, a ficarem em casa, manterem o distanciamento social e, em alguns casos, deixarem de encontrar pessoas que amam como prova de amor.

O casal Ana Paula Batalha, que mora no Acre, e Jurandir Schneider, que vive no Rio Grande do Sul, precisou cancelar os planos de passar o primeiro Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feira (12), junto por causa dos perigos da doença.

Ana Paula, de 34 anos, é jornalista em Rio Branco, capital do Acre, que fica no Norte do país. Já Jurandir, de 44, trabalha como autônomo em Ivoti, região metropolitana de Porto Alegre, no Sul.

Namorando à distância desde abril de 2018, o casal planejava passar a data na cidade do autônomo. A comemoração seria em dose dupla, já que no dia 16 é o aniversário de Jurandir e Ana Paula pretendia estender a viagem para ficar com o amado.

Os namorados se viram pela última vez em fevereiro deste ano, no feriado prolongado de Carnaval, em Santa Catarina.

“A pandemia, de certa forma, pegou a gente de surpresa, pois, mesmo imaginando que a doença chegaria ao Brasil, tínhamos a esperança de que não fosse chegar a esse cenário que estamos hoje. Por outro lado, somos conscientes de que essa situação foge do nosso controle”, diz a jornalista.

A reportagem, o autônomo destacou que o casal já passou vários momentos juntos em viagens e passeios pelo Brasil. Com os planos adiados, Schneider destacou que os dois celebram o Dia dos Namorados todos dos dias com muito respeito e confiança um pelo outro.