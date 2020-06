Dentre os 245 óbitos, 173 (70,6%) deles tinham alguma comorbidade, porém verifica-se que 72 (29,4%) das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham histórico de comorbidades.

Luciano Tavares

O número de mortes por Covid-9 no Acre subiu de 237 para 245 entre esta quarta e quinta-feira, segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Estado. Em 24 houve um registro de oito óbitos.

A estatística trágica da Covid-19, com base em números do Laboratório Charles Mérieux, revela que 154 (62,9%) dos óbitos são entre pessoas do sexo masculino e 91 (37,1%) das vítimas eram do sexo feminino. Dentre os 245 óbitos, 173 (70,6%) deles tinham alguma comorbidade, porém verifica-se que 72 (29,4%) das pessoas que evoluíram para o óbito não tinham histórico de comorbidades. Outro dado é que 66,9% (164 casos) das pessoas que morreram tinham idade acima de 60 anos.

O Acre tem 9.091 casos registrados da doença desde março, dos quais 4.775 curados.

Até o momento, o Estado registrou 20.473 notificações de infecção por coronavírus, sendo 11.078 descartadas. 4.775 pessoas já receberam alta da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo e 304 amostras seguem aguardando análise laboratorial.

