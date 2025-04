Com morte de Toniquim, Adem Araújo assume a Federação Acreana de Futebol

A ponte sobre o Rio Moa, entre Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, será interditada nesta sexta-feira, 18, e sábado, 19, entre as 8h e 9h da manhã. A Energisa vai elevar a rede elétrica que passa sobre o manancial na região da AC-405.

A ação será realizada durante o feriado e fim de semana para minimizar o impacto no tráfego local. A operação conta com apoio do Deracre, Detran e Polícia Militar, que estarão no local para auxiliar na sinalização e garantir a segurança dos condutores e da equipe técnica envolvida.

O coordenador da Energisa no Vale do Juruá, Pedro Henrique Melo Costa, diz que o objetivo é melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica no trecho que atende o município de Mâncio Lima, além de reforçar a segurança da estrutura.

“É uma obra de elevação da rede elétrica sobre o rio. Pedimos à população que utiliza a AC-405 que evite passar pelo local nesse horário. Em caso de emergência, é recomendado buscar a rota alternativa por Rodrigues Alves”, explicou. “Vamos utilizar a técnica de linha viva, o que permite que o serviço seja feito sem desligar a energia das residências próximas”, concluiu.

