Primeiro lote de sal importado da Bolívia chega ao Acre

Chegou ao Acre nesta quinta-feira, 17, o primeiro lote de sal importado do Salar de Uyuni, situado no sudoeste da Bolívia. A carga de 28 toneladas foi adquirida pela empresa acreana Nutrisal, em parceria com a companhia boliviana Arsagem SRL

A matéria-prima será utilizada na fabricação de sal mineral, insumo essencial para a suplementação nutricional do rebanho bovino. O produto boliviano tem origem no maior deserto de sal do mundo, conhecido pela sua pureza e alto valor mineral, o que garante qualidade superior ao produto final.

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, acompanhou a chegada da carga. Segundo ele, a iniciativa marca um avanço nas relações comerciais entre o Acre e países vizinhos da região andina. “Essa importação representa mais do que uma operação comercial; é um exemplo de como o Acre pode fortalecer sua economia por meio da integração regional e do apoio ao setor produtivo local”, destacou Mesquita.

A expectativa é de que novas parcerias internacionais sejam firmadas nos próximos meses, ampliando o potencial produtivo e comercial do estado.

O empresário Esmerino Ribeiro do Valle Neto, destacou que a partir da importação a empresa visa economizar custo e tempo de entrega na matéria prima. “Antes o produto vinha do nordeste, percorria cerca de 5 mil quilômetros, agora pela Rota Quadrante Rondon vai percorrer cerca de 1,5 mil quilômetros, chegar mais rápido e com mais qualidade”.

Com capacidade de produzir 500 toneladas de sal mineral, atendendo 20% da demanda do mercado interno, Ribeiro quer expandir negócios para Bolívia e o Peru. “Essa é uma carga piloto, a partir dela vamos estudar mercado, logística. Com a diminuição de custos a expectativa é de dobrar a produção e, consequentemente, gerar um segundo turno de trabalho”, acrescentou.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

